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Отзывы клиентов ⭐️
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Тамара (2023-07-27 17:25:19)
Четвертый раз пользовалась услугами банкет экспресс и четвертый раз 10 баллов - начиная с момента выбора меню, приготовленияи оплаты,доставка отличная и своевременная, персонал заинтересован в своей работе и умеет посоветовать, помочь сделать правильный выбор. Искусство...
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Ирина (2023-07-26 18:20:45)
Остались очень довольны заказом. Блюда вкусные, свежие, оригинальные. Вежливые сотрудники, доставили вовремя. Спасибо большое. Будем обращаться еще.
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Олег (2023-07-26 16:41:02)
Очень доволен доставкой!!! Все очень вкусно, красиво и восхитительно!!! Буду заказывать еще!!! Спасибо!!!
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Анжела Шевцова (2023-07-18 15:58:12)
Уже не в первый раз обращаюсь в банкет-экспресс за помощью в организации банкета. Хочу поблагодарить операторов - очень вежливые девушки! Доставка еды всегда вовремя! Как всегда, всё свежее, горячее и очень вкусно! Креветочный сет - это просто фирменное блюдо, божественно!...
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Маргарита (2023-07-17 15:14:12)
Очень довольны доставкой банкет-экспресс! Всегда вкусно, всё свежее, красиво оформлено! И главное быстро! Будем заказывать еще!
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Ирина (2023-06-30 15:41:22)
Заказ доставили ровно в оговоренное время! Все очень вкусно и красиво! Очень довольны. Всем советую.
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Людмила (2023-06-21 11:16:41)
Все очень вкусно, красиво и оригинально. Спасибо за быструю доставку и обслуживание. Гости остались очень довольны. Рекомендую данную фирму для организации банкетов.
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Оксана (2023-06-20 13:31:53)
Заказывала драники с грибами и курицей в офис. Они просто божественные)) Всё чётко по времени, всё горячее, отлично упаковано, соусов много. Все коллеги в восторге. Спасибо вам огромное!!!
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Елена (2023-06-20 11:53:19)
17.06.23 Заказывали холодные закуски с посудой и сервировкой стола. Все было очень вкусно, красиво оформлено. Коктельные столы прочные , текстиль свежий . Обязательно буду снова обращаться! Каждой хозяйке рекомендую , очень облегчает праздник !
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Светлана (2023-06-19 14:09:51)
Спасибо за оперативность. Все очень слажено. Очень красиво оформлено и вкусно. Будем ещё заказывать. Спасибо.
Галерея фотоОзнакомьтесь с фотографиями уже прошедших мероприятий, чтобы оценить качество подачи блюд, посуды и прочей атрибутики вашего праздника
Кейтеринг в Минске от "Банкет Экспресс"
Оперативность и удобство
Приходя домой вечером после тяжелого рабочего дня, многие из нас слишком устают для стояния у плиты. Куда проще заказать еду в Минске с доставкой, сэкономив массу времени и сил. Многие пользуются этой услугой несколько раз в неделю, а то и на постоянной основе, так как стоимость довольно демократична и по карману среднестатистическому столичному жителю.
Особенно это касается сервиса от компании «Банкет Экспресс», который выстроил максимально удобную схему сотрудничества с клиентами. Заказчик может не сомневаться, что доставленное блюдо будет горячим, а курьер успеет точно к обеденному перерыву.
Качество и разнообразие
Заказывается доставка еды в Беларуси ещё и потому, что далеко не всё из меню сервисов кейтеринга можно приготовить своими руками. Часто блюда достаточно требовательны к профессионализму, и создать их на должном уровне может только настоящий повар. В «Банкет Экспресс» работают лучшие повара с 10-летним опытом, создающие вкуснейшие блюда разных кухонь мира. В процессе используется лучшее оборудование и качественные вкусные продукты. Конечный результат их работы удовлетворит даже большого гурмана. В меню можно найти горячие и холодные закуски, блюда из мяса (в том числе и из дичи), десерты, разнообразные салаты, а также блюда для детей. При необходимости можно заказать тематические наборы для проведения праздников.
Многие сомневаются, может ли дешевая доставка еды быть качественной? В случае с «Банкет Экспресс» это возможно. В процессе приготовления используются только свежие продукты, а на кухнях царит идеальная чистота. Так что есть все местные блюда вы можете не опасаясь за своё здоровье.
Популярной услугой компании является доставка еды в офис, позволяющая работникам не ломать голову по поводу выбора кафе или столовой. В ассортименте масса сытных и вкусных блюд, способных поднять настроение и зарядить энергией на остаток рабочего дня.Вы находитесь дома, в гостях, офисе или едите на природу, а времени на приготовления блюда и хождения по магазинам у вас нет? Значит, наш кейтеринг в Минске к вашим услугам! Закажите доставку еды у нас, и наслаждайтесь вкусной, свежей, полезной и питательной пищей на любой вкус: национальной, домашней, диетической или экзотической, приготовленной со всей душой лучшими поварами.
Особенности
Сегодня услуга по доставке еды на дом, в офис или другое место очень популярна среди наших соотечественников, ведь это практично, удобно, вкусно и полезно. Обратившись к нам, вы получите оригинальное блюдо, выполненное по фирменному рецепту из всегда свежих и натуральных ингредиентов (сочного мяса высших сортов, сыров, овощей с добавлением натуральных пряностей). Так что не медлите – смотрите, выбирайте и заказывайте, и вы по достоинству оцените непревзойдённый кулинарный шедевр.
Почему следует заказать еду в Минске именно у нас?
• Профессионализм.
У нас работают только лучшие повара и кондитеры, имеющие специальное образование и опыт от 10 лет. В своей деятельности они применяют инновационное оборудование, владеют всеми секретами приготовления изысканных блюд. Поэтому наш Кейтеринг гарантирует отменное качество и безупречный вкус.
• Контроль качества.
Мы дорожим своей репутацией, строго контролируем весь процесс приготовления, начиная с проверки качества продуктов и заканчивая соблюдением технологии. Используем всегда свежие продукты, соответствующие ГОСТам. Делаем всё от нас зависящее, чтобы в следующий раз вам вновь захотелось обратиться именно к нам.
• Высокий сервис.
За многолетнюю работу мы довели до совершенства свою деятельность, предлагая своим клиентам только самое лучшее: высокое качество продукции, молниеносную доставку, удобную форму оплаты, бесплатные консультации.
• Большой выбор.
У нас представлен широкий ассортимент, покоряющий разнообразием и изобилием, из которого вы обязательно найдёте подходящий вариант на любой случай: ланчи, первые и вторые блюда, салаты, закуски, пицца, суши, напитки. Вкусная и полезная пища будет приготовлена сразу после поступления заказа из свежих и натуральных продуктов.
• Выгодные цены.
Мы правильно оптимизируем все процессы, предоставляем скидки, проводим регулярные акции, чтобы предлагать клиенту самую лояльную стоимость не в ущерб качеству.
Как мы работаем?
1. Принятие заявки, консультирование, уточнение важных моментов: название блюда, количество порций, адрес и удобное время.
2. Приготовление пищи, упаковывание её в специальную экологичную тару: коробку, пластиковые контейнеры, термосумки, хорошо удерживающие тепло или холод и сохраняющие аромат блюда.
3. Доставка еды на указанный адрес в согласованное с оператором время после подтверждения заказа. Осуществление клиентом оплаты.
Как заказать?
С нами всё просто: вы звоните нам или оставляете запрос в обратную форму. Наш менеджер связывается с вами, проконсультирует, уточнит адрес, время и примет вашу заявку к исполнению.